Gazze

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı direkt hedef aldı."

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdi.

Selahaddin Caddesi'ne kadar giren İsrail askeri araçları bölgeden tamamen çekildi.

Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankı bir aracı hedef aldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattığı görülüyor.

Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor.

Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze’de “kademeli ilerleme” kaydettiklerini açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun kara operasyonunu genişletmeleri kapsamında son 24 saatte daha fazla İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İsrail birliklerinin Filistinli direnişçilere doğru ilerlediğini kaydederek, barikatlar kuran silahlı unsurlara karşı havadan saldırı düzenlediklerini belirtti.

Ordu Sözcüsü, “Kademeli ilerleme kaydediyoruz, saldırı faaliyeti savaşın aşamalarına ve hedeflerine göre yoğunlaşacak" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.