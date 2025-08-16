Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 108'i çocuk, 251'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da olduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta bir başka çadırı hedef alan hava saldırısında da 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım bekleyen sivilleri hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail donanmasının Gazze kenti açıklarında açtığı ateş sonucu bir balıkçı öldü, bir balıkçı da yaralandı.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezi yakınında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma: Gazze sakinlerinin önünde artık sadece "ölüm seçeneği" kaldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, basına yaptığı açıklamada, Zeytun Mahallesi'nde yaşananların tam anlamıyla bir "soykırım" olduğunu vurguladı.

İsrail işgal güçlerinin mahalledeki evleri patlayıcı robotlarla havaya uçurduğunu ve ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını vurgulayan Basal, Gazze sakinlerinin artık sığınacak yeri olmadığını, şehirde yaşamın olanaksız hale geldiğini ve ciddi insani koşulların söz konusu olduğunu kaydetti.

Basal, "İşgal güçleri Gazze’yi yok ediyor ve biz vatandaşları koruyacak kapasiteye sahip değiliz." dedi.

Zeytun Mahallesi’nde yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğunu belirten Filistinli Sözcü, Gazze’de çok zor ve felaket boyutunda bir durum yaşandığını, hayatın temel koşullarının ortadan kalktığını söyledi.

Mahmud Basal, Gazze sakinlerinin önünde artık sadece "ölüm seçeneğinin" kaldığını ifade ederek, uluslararası topluma, "acil müdahale" çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle yüzlerce aile göç etti

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu mahalleye düzenlediği kanlı saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ve göç ettirildiğini söyledi.

Sevabite, "Zeytun Mahallesi'nde yaşananlar münferit bir olay değil, aksine Gazze Şeridi'ni Filistinlilerden boşaltmanın ve askeri güçle yeni bir demografik gerçeklik dayatmanın ön hazırlığı olarak, altyapının ve yerleşim alanlarının tamamen yok edilmesini hedefleyen sistematik işgal politikasının bir parçası." ifadesini kullandı.

Gerek Zeytun Mahallesi'nde gerekse Gazze genelinde yaşanan yıkımın boyutunun yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğuna işaret eden Sevabite, bunun Filistin halkının iradesini kırmayı ve ulusal kimliğini yok etmeyi amaçlayan bir intikam ve ırkçılık politikasını yansıttığını kaydetti.

Sevabite, İsrail'in işlediği soykırım suçlarının ortaya çıkarılması, ilgili mahkemelere sevk edilmesi, siyasi, hukuki ve ekonomik baskı uygulanması için acilen uluslararası toplumu ve Arap dünyasını harekete geçmeye çağırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait arazi ve araçları ateşe verdi

Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin, Ramallah kentinin kuzeyindeki Muğir beldesine sızarak, zeytin ağaçlarını kestiğini, tarım arazilerini ve çiftçilere ait bazı araçları ateşe verdiğini belirtti.

İsraillilerin, kasabanın batı tarafındaki tek girişini kapatarak giriş-çıkışlara engel olduğunu, İsrail ordusunun ise söz konusu ihlallere müdahale etmediğini aktaran Ebu Ulya, fanatik grupların son günlerde kasabaya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, çiftçilerin bölgeye giriş çıkışlarına engel olduğunu anlattı.

İsrail askerleri ile fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak, "Batı Şeria'nın ilhakına" zemin hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

BM: Bir milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in yürüttüğü şiddetli saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan krizlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında. Gazze’deki kadınlar ve kız çocukları, yiyecek ve su bulmak için dışarı çıkmak gibi ciddi ölüm riski taşıyan hayatta kalma yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumdan Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların geniş ölçekte ulaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Gazze, tarihinin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor. Kıtlık koşulları ve İsrail’in uyguladığı soykırım saldırıları iç içe geçiyor. 2 Mart’tan bu yana İsrail, tüm sınır kapılarını kapatarak insani yardımların girişini engelliyor. Sınırlı miktarda izin verilen yardımlar ise açlık çeken Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Euro-Med: İsrail 6 günde Gazze kentinde 400 evi yok etti

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği son saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail, 6 günde Gazze’nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi’ni adeta yerle bir etti. Yaklaşık 400 evi uzaktan kumandalı patlayıcılar, yüzlerce hava saldırısı ve top atışıyla yok etti. Saldırılar nedeniyle mahalledeki 90 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Okullar ve camiler de hedef alınıyor

Mahalle sakinleri zorla göç ettirilirken, patlamalar ve bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ölü ve yaralıların da çıkarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, evler, okullar ve camilerin hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail’in bu saldırılarının Gazze’yi tamamen işgal etme ve mahalleleri boşaltma amacı taşıdığı, yaşananların "sistematik bir soykırım politikası" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusuna ait keşif ve gözetleme yapan 1 İHA, Gazze'de düştü

Ordudan yapılan açıklamada, gözetleme yapan "Skylark 3" model insansız hava aracının (İHA) "teknik bir arıza" nedeniyle Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde düştüğü belirtildi.

İsrailli savunma şirketi Elbit Systems tarafından üretilen Skylark model keşif ve gözetleme İHA’larının yıllar içinde çok kez teknik arıza nedeniyle düştüğü basına yansıdı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.