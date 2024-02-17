Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 134 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 83 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 858'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 125 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 677'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun ve Es-Sabra Mahallesi olmak üzere bölgenin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Zeytun ve Es-Sabra Mahallesinde 3 eve düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah kentindeki Şabura Kampı'nda 3 noktaya yönelik saldırısında 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bir evi bombalaması sonucu ise birkaç kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki el-Karare beldesi ile Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde faklı noktaları bombaladı.

İsrail, Gazze'de 134 günde 12 bin 660 çocuğu öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 134 gündür sürdürdüğü saldırılarda 12 bin 660 çocuk ve 8 bin 570 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hâlâ enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaştırılan cenazelerin sayısının 28 bin 858, yaralı sayısının ise 68 bin 677 olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık sektörünü hedef alan İsrail saldırılarında ise 340 sağlık çalışanı ile 46 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 130 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, 142 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 295 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 194'ünü tümüyle yıktığı 266 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail'in 152 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 124 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 66 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.