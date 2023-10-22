Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesinin bahçesinde toplu mezara defnedilmek üzere bekleyen kimlikleri meçhul cenazelerin görüntülerini Telegram hesabından paylaştı.

Görüntülerde konuşan yetkili, Şifa Hastanesinde ilk toplu defin işleminde 63 cenazenin yer aldığını, şimdi de ikinci toplu defin için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Filistinli yetkili, "Sağlık Bakanlığı, Evkaf Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eşliğinde savcılık gözetiminde toplu mezara defni gerçekleştirilecek. Kimlik tespitleri daha sonraki bir zamanda yapılacak. Şu an için elimizdeki sayı 35'ten fazla, sayı artabilir." diye konuştu.

Bir kefende 4 cenaze

Cenazelerin arasında biraz büyük bir ceset torbasını işaret eden yetkili, "Örneğin şu önümdeki torbada tam 4 kişinin cesedi bulunuyor. Bu gördüğünüz tek kişi değil, 4 kişinin parçalanmış vücutları var bu torbada. Bu torbada 30, 31, 32, 33 numaralı cesetlere ait vücut parçaları bulunuyor. Bu şekilde kayıtla defnediliyor." dedi.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci toplu mezara 43 kimliği bilinmeyen cenazenin defnedildiğini söyledi.