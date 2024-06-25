Sevabite, Gazze Şeridi'nin ve özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinin hızla açlığa doğru gittiğini, bu iki kentte yaşayan 700 bin Filistinlinin her gün açlıkla mücadele ettiğini kaydetti.

Açlık krizinin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve insanların hayatını doğrudan tehdit etmeye başladığını söyleyen Sevabite, "Bir milyonu aşkın çocuk doğrudan yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya, bu çocuklardan 3 bin 500'ü yetersiz beslenme, takviye gıda ve aşı sıkıntısı nedeniyle artık ölüme daha yakın." dedi.

Sevabite, özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinde açlığa doğru hızlı bir gidiş olduğunu ve insani durumun tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini dile getirdi.

Refah Sınır Kapısı'nın hizmet dışı kalması

Refah Sınır Kapısı'nın yakılıp yıkılarak hizmet dışı kaldığını aktaran Sevabite, "İsrail ordusu 49 gündür Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor. İsrail, Mısır ile Filistin'i birbirine bağlayan bu kapıyı işgal ederek uluslararası hukuka karşı suç işliyor. Refah Sınır Kapısı'nın yakılması, İsrail'in soykırım niyetinin açık göstergesidir. İsrail, bu suçla birlikte 25 bin hasta ve yaralıyı bölge dışında tedavi imkanından mahrum etti." diye konuştu.

Sevabite, İsrail'in, Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını kapatarak 15 binden fazla yardım tırının Gazze'ye girmesine engel olduğunu, bu tırların girişinin engellenmesinin ise Gazze halkının ölüm fermanının imzalanması anlamına geldiğini vurguladı.

Filistinli yetkili, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlardan İsrail ile ABD'ye Gazze'deki soykırımı durdurmaları için baskı uygulamalarını istedi.

Yüzer iskele askeri amaçlarla kullanıldı

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskeleyle ilgili de konuşan Sevabite, şunları kaydetti:

"Yüzer iskele bir yalandan, düş satmaktan ve ABD'nin niyetini ifşa eden bir komplodan ibarettir. ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu iskelenin maliyetinin 320 milyon doları aştığını iddia ettiğinde bazıları bu iskelenin, aç bırakma siyasetinin sona ermesinde önemli bir rol oynayacağını sandı ancak artan kıtlık ve açlık bu iskelenin Gazze halkına kötülükten başka bir şey getirmediğini ve halkın ihtiyacının yüzde 1'ini bile karşılamadığını gösterdi."

İsrail'i bu iskeleyi güvenlik ve askeri amaçlı kullanmakla suçlayan Sevabite, söz konusu iskelenin, ABD'nin de onayı ve bilgisi dahilinde "280 kişinin öldüğü, 698 kişinin yaralandığı" Nusayrat Mülteci Kampı katliamında büyük rol oynadığına işaret etti.