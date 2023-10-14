Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'ın Gazze 'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.

Türkiye 'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçakla götürülen ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.

Milli Savunma Bakanlığı , Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılacak.

İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.