"Canavar" lakaplı Luis Alfredo Garavito, dünyadaki seri katiller arasında en fazla kurban sayısına sahip. Beş yıllık seri cinayetleri sırasında yaşları altı ila 16 arasında değişen 190 kurbanının çoğunun çetelesini yıpranmış bir defterde tutmuştur.

Keşiş kılığına girmiş olan katil Garavito , küçük erkek çocuklarını para ve hediyelerle kandırdıktan sonra onlara taciz edip işkence ederek öldürüyordu.

Ancak şok edici bir şekilde, Kolombiya yasalarının değişmesi ve hapis cezasının 40 yılla sınırlandırılmasının ardından iğrenç katil birkaç hafta içinde şartlı tahliye için uygun hale gelecek. Cinayetlerle ilgili soruşturmalar, yetkililerin 1998 yılında 35'ten fazla çocuktan oluşan bir toplu mezar bulmasıyla başladı.

Unilad'ın bildirdiğine göre, neredeyse tamamı erkek olan çocuklarda bağlama, cinsel saldırı ve uzun süreli işkence izleri vardı. Polis başlangıçta vahşet nedeniyle cinayetlerin Satanik bir tarikat ya da uluslararası bir çocuk kaçakçılığı çetesi tarafından işlendiğinden şüphelendi.

Garavito bir cinayet mahallinde elinde sigarayla uyuyakalmış ve tarlayı ateşe vermişti. Kendini yakarak geride parasını, yanmış gözlüklerini, şortunu, ayakkabılarını ve iç çamaşırlarını bıraktı.

Bunun üzerine dedektifler Garavito'dan şüphelenmeye başladılar ve onu aylardır görmeyen kız arkadaşıyla temasa geçtiler. Kız arkadaşı, Garavito'nun kendisine bıraktığı ve içinde genç erkeklerin resimleri, işlediği cinayetlerin ayrıntılı günlükleri ve kurbanlarının çeteleleri bulunan siyah bir bavulu teslim etti.

Nisan 1999'da tutuklanan 42 yaşındaki Garavito, 1994 yılından bu yana 59 Kolombiya kasabasında cesetleri bulunan 114 çocuğun katili olduğunu dehşet verici bir şekilde itiraf etti. Katil daha sonra 26 cinayeti daha itiraf etti.

"Yaptığım ve itiraf edeceğim her şey için beni affetmenizi istiyorum. Evet, onları öldürdüm ve daha nicelerini" dedi.

Daha sonra hapishanede 50 cinayet daha işlediğini itiraf etti ancak gerçek sayının 300'ü aşabileceğinden korkuluyor.

Seri katil daha önce, indirilmiş cezasının yarısından fazlasını çektikten sonra geçen yıl erken tahliye talebinde bulunmuş ve ulusal cezaevi enstitüsü Mayıs ayında bir yargıçtan Kolombiya'daki maksimum güvenlikli cezaevindeki "örnek" davranışları nedeniyle geçici tahliyesine karar vermesini istemişti.

Kolombiya yasalarının değişmesi ve hapis cezasının 40 yılla sınırlandırılmasının ardından iğrenç katil birkaç hafta içinde şartlı tahliye için uygun hale gelecek.