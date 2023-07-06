GEN Koleji, Kanada OSSD programı ile Gelecek Nesiller Eğitim Modeli’nin entegre edilerek geliştirilen yeni akademik yapılanmasıyla, öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan güçlü bir program ile Dünya Vatandaşı olarak yetişmelerini ve yurtdışı eğitime erişimlerini artırmayı hedefliyor.

‘Çift diploma ile öğrencilerin yurt dışı üniversitelere erişimini artıracağız’

İnsancıl yaklaşımı, yenilikçi vizyonu, çağı yakalayan eğitim programı ve gelişim odaklı kimliğiyle öne çıkan GEN Koleji, küreselleşen dünyada evrim niteliğinde gerçekleşen değişimlerin farkında olarak bilimin ışığında geliştirdiği Gelecek Nesiller Eğitim Modelini, Kanada merkezli diploma programı iş birliği ile uluslararası boyuta taşıyor.

Akademik başarıdan sportif başarılara, sosyal sorumluluktan sanata kadar 38 yılda birçok alanda sayısız başarıya imza atan GEN Koleji’nin sunduğu Çift Diploma imkanı ile öğrencilerin Türkiye’de olduğu gibi yurtdışındaki üniversitelere ve kariyer fırsatlarına erişimleri kolaylaşıyor.

Çift Diploma Programı ile, GEN Koleji’nde yabancı dil eğitimi güçlendirilerek GEN Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada Ontario Eyaleti Lise Diploması almasına olanak sağlanıyor.

Kanada OSSD programının detaylarını paylaşan GEN Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erol Boy, “GEN Koleji öğrencilerinin uluslararası okullara erişimini daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Özellikle yabancı dil eğitiminde çıta çok daha yükselecek. Öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı eğitim sistemi, Kanada’da işbirliği sağladığımız okulun ve GEN Koleji’nin eğitim uzmanlarının katkıları ile anaokulundan üniversiteye sürdürülebilir, daha inovatif ve daha güçlü bir yapıya kavuşacak” dedi.

Öğrencilere Kanada OSSD iş birliği ile çift diploma imkânı sağlanacağının müjdesini veren Yönetim Kurulu Üyeleri Sevinç Erşen ve Beren Serpicioğlu ise diploma programı ile ilgili şunları söylediler:

“GEN Koleji ve Kanada OSSD Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır. Bu program ile öğrencilerimiz hem GEN Koleji Lise diploması hem de Ontario (Kanada) Lise diploması almaya hak kazanacaklar. GEN Koleji ve Ontario Ortaöğretim müfredatı ile birleştirilen yeni eğitim modelinde, öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm temel dersleri içeren 4 yıllık esnek bir program oluşturduk.

Kanada, ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede geçerli

Üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için başta Kanada olmak üzere; ABD, İngiltere ve dünyadaki birçok gelişmiş ülkede geçerli Ontario Secondary School Diploması ile yurtdışı üniversitelerine erişimlerini kolaylaştıracağız. Çift Diploma Programına katılacak öğrencilerimiz için en önemli avantajlardan biri, Kanada'da birçok üniversite tarafından yalnızca Kanada'dan alınan lise diplomalarına tanınan öncelikten faydalanmak ve burs olanaklarına başvurabiliyor olmaktır.

HABER: METE YILMAZ