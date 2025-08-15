Genç bir erkeğin üç kız arkadaşı vardı.

Hepsi de birbirinden güzeldi.

Hiç birinden vazgeçemiyordu, üçünü de seviyordu

Hangisi ile evleneceğine bir karar vermesi gerekiyordu.

Bir test yapmaya karar verdi.

Her birine bin mark verdi.

Kızların bu parayla neler yapabileceklerini görmek istedi.

Bir ay hepsine bir süre verdi..

Süre bitimine kadar onlarla görüşmedi

Süre dolduğunda ise kızlar şunları yapmışlardı:

Birinci kız…

Kendisine yeni elbiseler ve ayakkabılar aldı. Kuaföre gidip güzelleşti. Genç erkeğe geri geldiğinde şöyle dedi:

“Senin için en güzeli ben olmak istiyorum. Çünkü seni seviyorum.”

İkinci kız…

Yeni bir hokey takımı, video ve bir ay yetecek kadar bira ile geri geldiğinde şöyle dedi:

“Bunlar senin için aldığım hediyeler. Çünkü seni seviyorum.”

Üçüncü kız…

Bu para ile iyi bir yatırım yapar, kısa zamanda parayı ikiye katlar, kazandığını yine yatırım yapar..

Genç erkeğe geri geldiğinde şöyle dedi:

“Senin bana verdiğin parayı çoğalttım. Birlikte yaşayacağımız gelecek için, çünkü seni seviyorum.”

*

Genç erkek her üç kız arkadaşının yaptıklarından çok etkilendi…

Bir süre ortadan yok oldu.

Arkadaşlarının verdiği cevaplar hakkında düşündü.

Çok iyi düşündü..

Gerçekten çok, çok iyi düşündü....

Bu o kadar kolay verilebilecek bir karar değildir, işi çok zordur.

Defalarca düşündükten sonra kararını açıkladı...

En iri göğüslü olan ile evlenmeye karar verir.

Çünkü kadınlarda büyük göğüsleri çok seviyordu…(*1)

[(*1) Önemli not: Bu hikâyenin ana teması internet ortamında dolaşan bir yazı. Ben öyküleştirip yazdım. Ana temanın yazarının ve çevirinin kime ait olduğunu bilmediğim için özür dileyerek yazamıyorum.]