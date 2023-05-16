İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na özel heykel atölyeleri ve rehberli sergi turları düzenliyor. “Kile Hareket Katan Tasarımlar” ve “Bedenin Hareketi, Heykelin Formu” başlıklı atölyeler, müzenin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar adlı koleksiyon sergisinde yer alan portrelerden esinlenerek hazırlandı.

Kille şekillenen bedenler

13-17 yaş grubuna yönelik “Kile Hareket Katan Tasarımlar” atölyesinde, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisini rehber eşliğinde gezen katılımcılar, portrelerdeki insan bedeninin iki boyutlu formunu inceleme fırsatı buluyor. Beden ve hareketin kimi zaman soyut bir forma indirgendiği, kimi zamansa tüm detaylarla donatıldığı ünlü heykeller hakkında bilgi edinen gençler daha sonra, kile hareket katan özgün heykeller tasarlıyor.

“Bedenin Hareketi, Heykelin Formu” atölyesi 18 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olarak düzenleniyor. Heykel sanatçısı Ferzan Kaan Serdar yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisini portrelerde insan bedeninin sunuluş biçimi üzerinden inceleyen katılımcılar, insanlık tarihi boyunca hem form ve hareketin ifadesinde hem de iktidarın görsel temsilinde kullanılan heykel sanatının yaratıcı olanaklarını keşfediyor. Ardından, kil ve tel kullanarak kendi heykellerini yaratıyor.

HABER: ERCAN AYDIN