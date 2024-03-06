Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Toplantıda divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliğine Ozan Güler ile İlham Sıdal, yazmanlığa ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle getirildi.

Gençlerbirliği, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra saha içine kurulan istasyonlarda koordinasyon ve isabetli pas çalışması gerçekleştirdi. İdman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 Mart Pazar günü oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligde çıktığı son 6 maçta 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve 15 puan alan Altay ise 17. sırada bulunuyor.