Kitapları, kaleme aldığı yazıları ve edebiyatçı kimliğiyle tanınan Şahin'in ilk resim sergisi Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Binnur Feyizli Keskin'in üstlendiği sergide, Ayasofya, Süleymaniye ve Sultanahmet camileriyle Anadolu'da Türk Evleri, Galata ve Kız Kulesi gibi mekanların resmedildiği 30 tablo yer aldı.

Sergide yer alan eserleriyle edebi çalışmaları arasında bağ olduğuna dikkat çeken Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada gençlik yıllarından bugüne pek çok edebiyat dergisinde yazılarının yayınlandığını belirterek, son yıllarda resme ağırlık verdiğini söyledi.

Selvilgül Kandoğmuş Şahin, Yedi İklim, Bir Nokta ve Hece gibi pek çok edebiyat dergisinde öykü, hikaye ve denemelerinin yayınlandığını, kitap kapaklarında yer alan resimlerin bir çoğunun ise kendisine ait olduğunu aktardı.

Yakın zamanda bir gençlik romanının yayınlanacağını kaydeden yazar, "Şu anda 15'e yakın kitabım var, öykü ve deneme yazıyorum. Başlangıçta hikayeci olarak başladım daha sonra meramımızı anlatmak için denemeler yazmaya başladım. En son gezi kitabım çıktı, geçen yıl da 'Arınma Zamanlarına' kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğinin deneme ödülüne bizi layık gördüler." ifadesini kullandı.

"Sanat naif dokunuşlarla insanları eğiten bir alan"

Şahin, yazarlığa başladığı yıllarda resim için de çeşitli girişimlerde bulunduğunu fakat yazı hayatının öne çıktığını söyleyerek, "Yazıya daha çok ağırlık verdim çünkü yazı doğrudan hayata müdahale ediyor ve sizi aktif kılıyor. Sanata da idealist yaklaşıyorum. Gençlerimizi sanatla buluşturmamız gerekiyor. Çünkü sanat naif dokunuşlarla insanları eğiten ve insanları tekamül yolculuğuna sürükleyen bir alan." değerlendirmesini yaptı.

Tabiatta Allah'ın yarattığı ayetlerin yansımalarının bulunduğunu dile getiren Şahin, şu bilgileri verdi:

"Ayetler tabiat tablosunda insanların gözlerinin önünde. Fakat sanatçı, işte bu tabiat tablosundaki o güzellikleri daha farklı görerek, ayrımına vararak insanlara sunan, farklı bakan bir kişi. Hikaye yazan kişi de, şair de, ressam da öyledir. Doğuştan elinde fırçasıyla, kalemiyle, güzel sesiyle, güzel yüzüyle doğanlar vardır. Bu Allah'ın yarattığı bir şey, Allah'ın o insana yüklediği bir istidattır. Ben de doğuştan gelen bir resim yeteneğim olduğuna inanıyorum. İlkokul yıllarında çok küçük yaşlarda başladım. Tabii bu çalışmakla da alakalı bir şey. Yani sizin çalışmanız, ustanızı bulmanız gerekiyor."

Selvilgül Kandoğmuş Şahin, yazarlık alanında Ali Haydar Haksal, Mustafa Kutlu, Osman Bayraktar ve Hasan Aycın gibi çok değerli ustalarla karşılaştığını ifade etti.

Kızının teşvikiyle resim kursuna gitmeye karar verdiğini kaydeden Şahin, 2017'de İstanbul Tasarım Merkezi'nde Cemal Toy'un atölyesinde çalışmaya başladığını, 2 yıl sonra da İlhami Atalay'ın talebesi olduğunu aktardı.

Şahin, resim yapmanın rahatlatıcı bir özelliği olduğunun altını çizerek, resmin insanı güzelliklere taşıyan çok özel bir alan olduğunu söyledi.

"Serginin geliri depremzedelerle paylaşılacak"

Fatih Belediyesinin desteğiyle kısa sürede hayata geçirilen sergiden elde edilecek gelirin yarısının depremzedelere bağışlanacağını vurgulayan Şahin, "Gülendamın Renkleri, aynı zamanda gözleri görmeyen bir arkadaşımızın hikayesini anlattığım ilk kitabımın da ismi. Gözleri ama olan birisinin renkleri daha güzeldir, içsel güzellikleri vardır. O hikayeden esinlenerekten bu sergi ortaya çıktı ve ben de serginin gelirini depremzedelerle paylaşmak istedim." diye konuştu.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmadan önce ve sonra yaptığı resimleri arasında farklar bulunduğuna işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"İstanbul'daki eserlere baktığımda ressam olmanın ve yazar olmanın ayrı şeyler olduğunu fark ettim. Ayrıca yazarlığımın ressam olarak beni çok beslediğini fark ettim. Örneğin ben çoğu camiyi tanımıyormuşum, çoğunun özelliklerini, ayrıntıları bilmiyormuşum. Bir ressam olarak bunu öğrendim. Camilerin İstanbul'da ne kadar güzel konumlara yerleştirildiğini gördüm. Atalarımızın, bizim ceddimizin ne kadar zevkli olduklarını, mimariye ne kadar hakim olduklarını fark ettim ve onların böyle güzel eserler bıraktıklarını bir kez daha anladım."

Yazar ve ressam Şahin, İstanbul'un hem yazarlar hem de ressamlar için ilham kaynağı olduğunu, tablolarını resmederken kendisinin de İstanbul'daki pek çok camiyi daha yakından tanıma ve güzelliklerini keşfetme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

Sergi, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.