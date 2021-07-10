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12 yaşındaki Elif, maganda kurşunuyla başından vuruldu

GAZİANTEP'te, düğünde rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermi, evinin penceresinden dışarı bakan Elif Caymaz'ın (12) başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen Tuncay K. ise gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:49
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12 yaşındaki Elif, maganda kurşunuyla başından vuruldu

Olay, sabah saatlerinde, Beybahçe Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Tuncay K.’nin, kızının düğünü sırasında rastgele havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden sokağa bakan Elif Caymaz'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan küçük kız, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen Tuncay K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepMagandaSilahKurşun
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