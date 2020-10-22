Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1212
ALTIN
481.387
DOLAR
7.7847
STERLİN
10.2743
EURO
9.2433
101 yaşında koronavirüsü yendi
101 yaşında koronavirüsü yendi
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık geçmişi yansıtıyor
Ziyaretçilerle buluştu: 9 bin yıllık...
Aydos Kalesi’nin restorasyonu tamamlandı
Aydos Kalesi’nin restorasyonu tamamlandı
6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
6 aydır uzayda olan NASA...

ADANA'DA FECİ ÖLÜM!

Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir erkek, çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 08:46
0 Okunma
ADANA'DA FECİ ÖLÜM!

Kaza, saat 20.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirsiz 30'lu yaşlardaki erkek, sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yerdeki cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, kazaya yol açan araçların tespiti için çalışma başlattı. Kaza yerindeki incelemenin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tanınmayacak halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından belli olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSarıçamTarsusTrafik KazasıYaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla, Datça'da deprem
Muğla, Datça'da deprem
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı
Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans