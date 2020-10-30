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Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ya yardım ve işbirliği içerisinde olduğu öne sürülen 5 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ekim 2020 Cuma 08:53
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Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Terör örgütü PKK’nın faaliyetleri deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde örgüt ile işbirliği içerisinde olduğu iddia edilen 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timlerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPkkOperasyon
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