Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
462.474
DOLAR
7.7128
STERLİN
9.8755
EURO
8.9680
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
Son Dakika
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
NYT: Trump 10 yıldır hiç vergi ödemedi
Son Dakika
NYT: Trump 10 yıldır hiç...
Ege Denizi'nde deprem
Son Dakika
Ege Denizi'nde deprem
Ermenistan sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Son Dakika
Ermenistan sivilleri hedef aldı: 5...

Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok" dedi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:39
0 Okunma
Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, ?Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.  

SEVENLERİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Ali Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu. Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, ?Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi. 

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DE HASTANEYE KOŞTU

Ali Sürmeli'nin yakın arkadaşı olan ve bir çok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. Ali Sürmeli'nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, ?Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali SürmeliBeyin Kanaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü
Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans