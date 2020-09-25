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Aracını satanlar konut alıyor

İkinci el araç fiyatlarının 1,5 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazanmasının ardından vatandaşlar araçlarını satarak, farklı yatırımlara yönelmeye başladı. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle konut sahibi olmak isteyenler de ikinci el araçlardaki fiyat artışını fırsat bildi. Aracını satışa çıkararak, bir ev sahibi olmak isteyenler soluğu oto pazarlarında alıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2020 Cuma 09:13
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Aracını satanlar konut alıyor

İzmir'de her gün yaklaşık 3 bin 500 ikinci el otomobile ev sahipliği yapan Otokent, ev satın almak üzere araba satmaya gelen müşterilerini ağırlıyor. İzmir'de galericilik yapan Fahri Karlık, pandemi döneminde ikinci el araçların değerlendiğini, bayilere sıfır otomobil gelmemesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi. İkinci el otomobillerin çok değerlendiğini belirten Karlık, "Bazı vatandaşlar aracının değer kazandığını düşünerek aracını satıp, yeni bir yatırıma yöneliyor. Örneğin 150 bin liralık arabasını satıp 50-60 bin liralık başka bir otomobil satın alıyorlar. Kalan 100 bin lirayı peşinat olarak verip üzerine krediyle ev alma yoluna gidiyorlar. Bu dönemde bu yöndeki alışverişler çok hızlandı" dedi. Bazı ailelerin ise birden fazla arabaya sahip olduğunu söyleyen Fahri Karlık, kredi faiz oranlarının düşmesiyle ev almayı düşünenlerin sayısının arttığını anlattı. Vatandaşların tamamen arabasız kalmayı göze alamadığını vurgulayan Karlık, şöyle devam etti:

"Bazı evlerde 2, 3 araba var. Onlar, birinden fedakarlık yapıp, eve peşinat olarak kullanabiliyor. Krediler düşünce bunu insanlar bir fırsat olarak değerlendirdi. Bir yandan krediler düştü, bir yandan araçlar değerlendi. Evi olmayanlar bunu fırsat olarak biliyor. Aracını satmaya gelenlerde artış var. Ancak otomobiller de artık bir cep telefonu kadar ihtiyaç haline geldi. 150- 200 bin liralık arabasını satanlar ayağını yerden kesecek 50-60 bin liralık daha düşük model bir arabayı tercih ediyor. 100 bin lirayı peşinat olarak kullanıp, düşük faizli kredilerden yararlanarak ev sahibi oluyor."

'50 BİN LİRALIK ARABA DA BENİM İŞİMİ GÖRÜR'

Otokent'e gelerek fiyat araştırması yaptığını söyleyen vatandaşlardan Nurettin Top da, "Buraya 150 bin liralık arabamı nakde çevirmek için geldim. Arabamı satıp 50 bin liralık başka bir araba almak istiyorum. Krediler düştü bu yüzden ev almak istiyorum. 50 bin liralık araba da benim işimi görür" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AraçEv
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