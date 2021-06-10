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Av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

OSMANİYE'de 3 çocuk annesi Gülten Usta (27), av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2021 Perşembe 09:58
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Av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

Merkeze bağlı Köyyeri köyünde oturan 3 çocuk annesi Gülten Usta, sabaha karşı kalkıp av tüfeğini alarak yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta’ya ateş etti. Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfeği de yanına alıp evden çıktı. Usta, köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi Ela Usta'ya vurdu.

Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Usta kardeşlerin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülten Usta'yı gözaltına alan jandarma, olayın nedenini araştırıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeCinayet
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