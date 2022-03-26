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Bakan Akar: Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, “İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
26 Mart 2022 Cumartesi 18:47
Bakan Akar: Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi

KATAR, (DHA)


Katar’ın başkenti Doha’da resmi temaslarda bulunan Bakan Akar, şunları kaydetti;

“Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden ‘mayın benzeri bir cisim görüldüğüne’ dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor” dedi.

Gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Akar, “Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıHulusi Akarİstanbul BoğazıMayınSASYeni Çağrı
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