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Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı düştü

Rize'de balık tezgahları palamut ile doldu. Tanesi 50 ile 70 TL arasında değişen palamudun fiyatı, 25 ile 40 TL'ye kadar indi.

02 Ekim 2022 Pazar 14:37
Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı düştü

RİZE (DHA)

Hava şartları nedeniyle sık sık Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. Tanesi geçen hafta 50 ile 70 TL arasında değişen palamudun fiyatı, 25 ile 40 TL'ye kadar düştü. 800 gram palamut 25 TL'den, 1 kilo 300 gram palamut ise 40 TL'den satışa sunuldu.

Havaların bu hafta çok güzel geçtiğini belirten balıkçı Ali Sarı, 1 kilo 300 gram palamudun fiyatının 40 TL olduğunu söyledi. Sarı, "Vatandaşın da bu fiyata dolabını doldurmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hava yağışlı olacağı için durumun ne olacağını biz de kestiremiyoruz. İnşallah bu fiyatlarda sezona devam edeceğiz ancak deniz sürprizlerle dolu" dedi.

'TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU VAR'

Mangal keyfi için balık alacağını söyleyen Tahsin Çakır "Yakıttan dolayı balıkçılar, balıklarını biraz pahalı satmak zorunda. Ama yine de mevsiminde yenilecek balıklar, bunlar. Tezgahlarda palamut bolluğu var. Neredeyse bir tanesi, 1 kilograma yakın. 4 tanesi 4 kilo. Fiyatı 100 TL, gayet iyi. Vatandaşın şu an palamut yemesi lazım" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KaradenizPalamut BolluğuBalıkRize
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