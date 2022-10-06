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TMO, et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılması kararlaştırıldı.

06 Ekim 2022 Perşembe 09:38
TMO, et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandığı belirtildi. Önceki kararlarda gelinen aşamanın değerlendirdiği kaydedilerek, "Yapılan çalışmalar hakkında komite bilgilendirilmiştir. Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir" denildi.

Komitede alınan yeni kararlara ilişkin ise "Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıTMOEtSütArpaMısır
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