Trakya'da fırtına uyarısı

Yetkililer fırtınada, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah Marmara batısı İstanbul ve Trakya'nın tamamı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiği uyarısı yaptı. Rüzgar hızının 74 kilometreye kadar çıkacağı bildirilen açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarların Marmara'nın batısında (Trakya genelinde ve İstanbul), güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SOBA VE DOĞAL ZEHİRLENMESİ, ÇATI UÇMA UYARISI!

Yetkililer sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saat 21.00'a kadar etkili olacak fırtınada, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçmas gibi olaylara karşı vatandaşı uyardı.