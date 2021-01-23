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Trakya'da fırtına uyarısı
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Trakya'da fırtına uyarısı

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ile Trakya genelinde hızı 74 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarla birlikte fırtına uyarısı yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 16:45
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Trakya'da fırtına uyarısı

Yetkililer fırtınada, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah Marmara batısı İstanbul ve Trakya'nın tamamı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiği uyarısı yaptı. Rüzgar hızının 74 kilometreye kadar çıkacağı bildirilen açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarların Marmara'nın batısında (Trakya genelinde ve İstanbul), güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SOBA VE DOĞAL ZEHİRLENMESİ, ÇATI UÇMA UYARISI!

Yetkililer sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saat 21.00'a kadar etkili olacak fırtınada, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçmas gibi olaylara karşı vatandaşı uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiTrakyaUyarıRüzgarFırtına
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