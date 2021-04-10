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Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü Coşkun Türkmen (42), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:13
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Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Olay, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Coşkun Türkmen yönetimindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tarladaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Coşkun Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Coşkun Türkmen’in cenazesi, morga kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaSapancaKamyonKazaTrafik Kazası
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