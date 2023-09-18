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Ekiplerce, bölgede hasar tespit ve yanan alanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk'ı kabulüne ilişkin açıklama

Çalışmaların ardından dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, ekipler tarafından karadan yapılan müdahaleyle tamamen söndürüldü.

Gerede 'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde cumartesi günü öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yapıldı.

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