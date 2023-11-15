Haber: Damla Oya Erman

Journal of Field Archaeology'de yayımlanan bir çalışmaya göre, arkeologlar Kanada'nın kuzeyindeki British Columbia'da, Goat Dağı ve Kitsu Plato civarındaki retreating ice patches (geri çekilen buz yamaçları) yakınında 50'den fazla dayanıklı eser bulmuş durumda.

Bu eserler arasında huş kabuğundan dikilmiş kaplar, ahşap bastonlar, oyma ve eğimli çubuklar, atlatl dart foreshaft ve dikilmiş deriden yapılmış bir çizme bulunmaktadır. Araştırmacılar, "Dayanıklı eserlerin çoğu, huş kabuğu kaplar, atış şaftları ve bastonlar gibi ağaçtan yapılmıştır. Bulunan ağaç parçalarının çoğu işlenmiş veya kullanılmış olduğuna dair kanıtlar içermektedir" diyor.

Dikilmiş deriden yapılmış bir çizme ve geyik boynuzu ve kemikten oyulmuş araçlar gibi hayvan kalıntılarından elde edilen eserler, doğal depolama süreçlerine bağlı olarak değiştirilmemiş kemiklerle birlikte bulunmuştur. Bu tür eserler genellikle buzdan çıkarıldıktan sonra çürür, ancak araştırmacılar uydu görüntülerini inceledi ve ardından yüzey denetimleri yaparak dayanıklı eser sitelerini belirledi.

Artefaktların karbon tarihlemesi, her buz yamaç sitesi arasında geniş bir farklılık gösteriyor. Bu eserler, obsidyen nodüllerinden, çiplerden, çekirdeklerden ve çeşitli araçlardan oluşan milyonlarca sayıdaki malzeme ile çevrili alanda bulunuyor. Bu durum, dayanıklı eserlerin eski madencilik faaliyetleriyle ilişkilendirildiğini düşündürmektedir.

Obsidyen, hızla soğuyan volkanik lavdan oluşan doğal bir cam türüdür ve keskin kenarlara sahiptir, bu nedenle Taş Devri kültürleri için değerli bir malzeme olmuştur. Araştırmacılar, "Bu çalışmanın sonuçları, alpin taş ocakları ile ilişkilendirilmiş eski dayanıklı eserleri bulmanın son derece nadir olduğu bir durumu yansıtmaktadır. Son olarak, geniş obsidyen taş ocakları ve ilişkili dayanıklı nesnelerin radyokarbon tarihleri, Mt. Edziza bölgesinde obsidyen madenciliğinin çok sayıda milenyum boyunca tekrarlanan bir uygulama olduğunu göstermektedir" diyor.