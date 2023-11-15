Haber: Damla Oya Erman

Salı günü yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki erkek yolcu, Carnival Glory gemisinin New Orleans'tan başlayan bir haftalık yolculuğu sırasında Pazartesi günü gemiden ayrıldığı bildirildi.

Carnival Cruise Line, kaybolan misafiri bulmak için gemi ekibinin hemen arama çalışmalarına başladığını ve ardından ABD Sahil Güvenlik'e bilgi verildiğini açıkladı. Ancak, Carnival Glory'nin gemi üzerinden atlayışı gösteren özel bir görüntü ya da belirli kanıtlara sahip olmadığı belirtildi. Bu nedenle, şu anda kayıp yolcuyu su üzerinde arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp yolcu, Tyler Barnett adında bir Louisiana, Houma sakinidir. Ailesi, sosyal medya üzerinden dua talebinde bulundu.

Cruise gemisinin ekibi, kaybolan yolcuyu gemide bulamayınca, Sahil Güvenlik New Orleans Sektörü, Mobile, Alabama'dan bir H144 uçağı ve St. Petersburg, Florida'dan bir C130 uçağı göndererek arama operasyonlarını başlattı. Ancak, güçlü rüzgarlar ve 8 ila 12 fit arasında değişen dalgalar nedeniyle arama operasyonları geçici olarak duraklatıldı. Operasyonlar, güvenli hava koşulları sağlandığında devam edecek.

Carnival Glory'nin seyahati planlandığı gibi devam ediyor ve gemi, Montego Bay, Jamaika'ya Çarşamba günü ulaşması bekleniyor. Ancak, kayıp yolcu nedeniyle Sahil Güvenlik, Meksika Körfezi'nde seyir yapan diğer denizcileri bilgilendirmek amacıyla acil bir deniz bilgi yayını ve mesajı yayınladı.