Haber: Beyza Betül Cihan

(GEV) Global Engelliler Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakanlık Eski Müşaviri Hayrettin Şallı, İş adamı Ömer Kalli ve Hülya Zühal Kutalmış, yüksek mimar ve (KASTOB) Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı Nevzat Duyar'ı ziyaret etti. Vapurda çay ve simit programına davet edilen konuklar, programın oldukça keyifli geçtiğini, yüksek katılımın olduğunu ifade ederek teşekkür ettiler. Bu vesileyle, gelecekte yapılacak engelli projelerinin değerlendirildiği, birlikte neler yapabileceklerini konuştukları ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirttiler. İşbirliği ve gönül birliği ile en kısa zamanda yeniden görüşme kararı aldılar.