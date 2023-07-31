İSTANBUL- Dinleyicileri içsel keşiflere ve ruhsal dengeye davet eden bu mistik yolculuk müziğin gücünü en saf haliyle hissetmek isteyen herkesi bekliyor. "Ghalandar", mistik ve geleneksel müziğin 432 Hz frekansında kaydedilmiş özel bir deneyim albümü olarak çok yakında dijital platformlardaki yerini alacak. Albümde yer alan iki önemli sanatçı, Mehrdad Maleki ve Mareechi Asu, müziğin sihrini dinleyicilerine taşıyacak. Günümüzün kaotik atmosferinde yorgun düşen bünyelere de şifa olmayı hedefleyen bu özel çalışma için hazırlıklar Viya Müzik’ de devam ediyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL