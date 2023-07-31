BURSA- Çalı Futbol Sahası’nda yapılan ve 3 gün süren 7. Çalı Köy Filmleri Festivali, renkli görüntülerle sona erdi. Sinemaseverleri buluşturan program boyunca film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, yoga ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli aktiviteler yapıldı.

7. Çalı Köy Filmleri Festivali, haftasonunda ziyaretçilerine oldukça keyifli zamanlar yaşattı. Yoga ve Mysia Yolları doğa yürüyüşüyle başlayan etkinlikler kapsamında çeşitli atölye çalışmaları yapıldı. Eğitmenler Esin Selimoğlu ve Gizem Gençler önderliğinde düzenlenen ‘Stop-motion ve kendi sahneni yarat’ atölyelerine katılan çocuklar film dünyası hakkında farklı deneyim yaşadılar.

Kısa film seçkisi gösterimlerinin yapıldığı festivale, Kutsal Motor ekibi de söyleşi konuğu oldu. Türkiye'de sinemaya yönelik eğlenceli ve nitelikli içerikler üreten ekip, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaan Karsan, Zeynep Ocak ve Hasan Cömert izleyenlerin merak ettiği soruları da yanıtlarken, Nilüfer Belediyesi’ne düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali için teşekkür etti. Sinema ve diziler üzerine seçilen konuları internet ortamında ele aldıklarını ifade eden ekip, çok zengin ve geniş bir platformda çalıştıklarını söyledi.

Kutsal Motor söyleşisinin ardından Orçun Köksal’ın yönettiği “Bars” adlı film gösterime sunuldu. Bir buçuk saati aşkın süren film sonunda yönetmen Orçun Köksal beyaz perde tutkunlarıyla söyleşide buluştu. Çalı Köy Filmleri Festivali’nin eski günlerdeki gibi açık havada film izleme duygusunu yaşattığını ifade eden Köksal, “Bars” adlı filmi uzun süren yolculuk sonrası beyaz perdeye sunduklarını belirtti. Filmle kaybolan Anadolu kimliğini bu topraklara ait Bars üzerinden yansıtmak istediğini belirtti. Söyleşilerin ardından Yönetmen Abbas Kiarostami’nin ‘Kirazın Tadı’ adlı film izleyicilerle buluştu.

Festivalin son gününde ise, Ali Gençoğlu’nun moderatörlüğünde Doç. Gülsüm Depeli Sevinç ve Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Özsoy, ‘Türkiye'de Sinema, Köy ve Köylüler’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Doç. Gülsüm Depeli Sevinç, Türk sineması üzerine köylüler; Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Özsoy ise köylülerin Türk sinemasını deneyimlemesi üzerine sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında organizasyon ekibine teşekkür eden Özsoy, uzun bir zaman sonra Türkiye’de kendini başka bir zamanda gibi hissettiğini dile getirdi.

Festival kapsamında ayrıca; ‘Kurmaca’ kategorisindeki kısa filmlerin yönetmenleri söyleşi gerçekleştirdi. “Kuşku”nun yönetmeni Gökçe Pekhamarat, “Alkarısı”nın yönetmeni İlyas Soner Yıldırım, “Rutubet”in yönetmeni Turan Haste, “Bahçeler Put Kesildi”nin yönetmeni Ali Cabbar, film çekim hikayeleri ve sektör ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Çalı’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren yönetmenler, önümüzdeki yıllarda yapılacak festivalleri de yakından takip edeceklerini söylediler.

Festivalin son akşamı kısa filmleriyle ödüle değer bulunan yönetmenlere ödülleri verildi. Ana Jüride Burak Kaplan, Vuslat Saraçoğlu, Mine Pakel; ön jüride ise Büşra Çam, Sezer Ağgez, Kadir Can Kiraz, Ali Rıza Erdemir, Evrim İnci, Yasemin Demirci, Zeynep Demirhan yer aldı. Yapılan değerlendirmede; “Emma” filmi ile Merve Kuş Mataracı mansiyon ödülüne layık bulundu. Merve Kuş Mataracı’nın ödülünü Vuslat Saraçoğlu verdi. En İyi Belgesel Film Ödülü’nü “Suyu Bulandıran Kız” ile Deniz Telek kazandı. Mine Pakel’in verdiği ödülü Telek adına, Sezer Ağgez aldı. En İyi Kurmaca Film Ödülü’nü ise “Rutubet” ile Turan Haste elde etti. Haste’nin ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Erdem, katılımcıları ve ödül alanları kutladı.

HABER: ERCAN AYDIN