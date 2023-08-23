Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, aynı yönetmelikle gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve beyan koşullarına uyuma ilişkin daha önceki yönetmelikte tanımlanan 3 aylık geçiş izni, sektörün talebine istinaden 9 ay uzatılarak bir yıla çıkarıldı.

Yönetmeliğe göre, 20 Nisan 2023'te yayımlanan "32169" sayılı yönetmelikteki "sağlık beyanlarının kullanımı"na ilişkin maddeye, "Ürünlerde ilgili kılavuz eklerinde yer almayan sağlık beyanları kullanılamaz" ibaresi eklendi.

ANKARA (AA) - TİTCK tarafından hazırlanan "Gıda ve Takviye Edici Gıda larda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan "hasta yakını" gibi davranarak yeşil reçeteli ilaç yazdıranlara karşı uyarı

Bakanlıktan "hasta yakını" gibi davranarak yeşil reçeteli ilaç yazdıranlara karşı uyarı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.