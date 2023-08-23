Haber: Mert Osman Erman

Pazar günü aşırı yağışlardan kaynaklanan sel, insanların kaçmasına izin vermeden hızla meydana geldi.

Grup, şehrin ana nehri Moskova'nın bir kolü olan Neglinka'nın yeraltını keşfediyordu.

Arama kurtarma operasyonu sona ermiş ve ölüleri resmi olarak teşhis etme çabaları sürdürülüyordu, dedektifler söyledi.

Kent Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, pazartesi günü olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Şehrin kanalizasyonlarını gezdiren birkaç şirket bulunmaktadır, bunların bazıları 19. yüzyıldan kalma.

Kurbanların çoğu, görünüşe göre Moskova'ya yıkanmış ve çoğunlukla şehrin merkezi Zaryadye parkının yakınında dalgıçlar tarafından bulunmuştur.

Bir "illegal gezi" olarak nitelendirilen olayla ilgili olarak bir suç soruşturması başlatıldı ve güvenlik standartlarına uyulmadığı iddiaları ortaya atıldı.

Dedektifler, tura dahil olan üç kişiyi tespit ettiklerini söyledi. En az bir kişinin tutuklandığı ve suçlandığı belirtildi, ancak diğerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş olabileceği düşünülüyor.

Başlangıçta daha fazla kişi tura katıldı, ancak Ria haber ajansına göre çoğu hava durumu tahmini nedeniyle daha sonra çekildi.