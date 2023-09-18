UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin (kuş dili) korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Festivalde köy halkı, "Ayakkabını çıkar", "Horan oyna", "Yarın yaylaya gidelim", "Yarın bize çay kesmeye gel", "Alaca'ya çarşıya gidelim" cümlelerini ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı konuşmada, kuş dili olarak da bilinen ıslık dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için her sene festival düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler de yaptıklarını belirten Başkan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ıslık dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu da bölgemiz ve Giresun'umuz için önemli bir aşama oldu. Islık dili kültürü bu vadide binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Arazinin engebeli olmasından dolayı 'Uzaktaki insanlarla nasıl iletişim kurabilirim?' düşüncesiyle ıslık dili keşfedilmiştir. Biz de dernek olarak bu kültürü yaşatmak, tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

AA