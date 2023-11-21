Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar Giresun'un doğusu ile Trabzon çevrelerinin kıyı kesimlerinde sürmesi bekleniyor. Bu bölgedeki kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerde yerini yoğun kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.