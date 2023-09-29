Haber: Damla Oya Erman

Bu önemli keşif yaklaşık 22 saat önce duyuruldu.

Keşif, bir dönen mavi-siyah ve beyaz dairesel merkezin, kırmızı ve turuncu gazların çevresine oyulmuş bir açıdan görüldüğü görsel detaylarla beraber geldi. Bu merkezden çıkan bir ışın dikkat çekiciydi.

Dünya'dan bakıldığında kızıl ve radyo dalga yayan bir kuasarın varlığı tespit edildi. Bu ilginç keşif, Newcastle Üniversitesi'nde görevli bir astronom olan Victoria Fawcett tarafından yapılan yeni bir çalışmanın başyazarlığı ile açıklandı.

Kırmızı kuasarlar, kozmik tozla dolu oldukları için daha mavi ve tozsuz olanlara göre daha güçlü radyo emisyonları üretiyorlar. Bu fenomen, bilim insanlarına göre, yeni nesil süper büyük siyah deliklere sahip genç aktif galaksileri temsil edebilir.

Fawcett, "Kırmızı kuasarlarla ilgili hala birçok yanıtlanmamış soru var, örneğin bu artırılmış radyo emisyonundan sonunda siyah delik rüzgarları mı yoksa radyo jetleri mi sorumludur?" dedi ve bu olağanüstü keşif hakkında açıklamalarda bulundu. Ancak Fawcett, bu tür mucizelerin doğasını tam olarak anlamaya çok yaklaştığımızı belirtti.

Kuasarlar, aktif galaksilerin güçlü merkezi bölgeleridir ve süper büyük siyah deliklerin büyük miktarda madde ile beslendiği bölgelerdir. Bu madde, siyah deliğin etrafında bir gaz diski oluşturur ve milyonlarca dereceye kadar ulaşarak yoğun radyasyon rüzgarları yayınlar. Aynı zamanda manyetik olarak hizalanan jetler de bu diskten dışarı fırlar. Kuasarlar, ev sahibi galaksilerinin toplu yıldız ışığını büyük ölçüde aşarlar ve bu nedenle evrende geniş bir şekilde görülebilirler.

Kuasarların çoğu mavi olarak görünse de, bir kısmı kırmızı renkte görülüyor. Bu kırmızı kuasarlar hakkındaki sonuçları çıkarmak için Fawcett ve diğer araştırmacılar, Arizona'daki Kitt Peak National Gözlemevi'nde bulunan Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) tarafından gözlemlenen yaklaşık 35 bin kuasarın verilerini incelediler. Bu çalışma sırasında, Fawcett'ın ekibi 3 bin 038 kırmızı kuasar tespit etti. Bu tespitler, Low Frequency Array (LOFAR) İki Metre Gökyüzü Anketi (LoTSS) adlı radyo astronomi verileri ile çapraz referanslandı ve çoğu kırmızı kuasarın aynı zamanda radyo dalgalarında yoğun bir şekilde yayıldığı doğrulandı.

Kırmızılığın nedeni, kozmik tozun varlığıdır. Bu toz, daha kısa ve mavi dalga boylarını emerken daha uzun ve kırmızı dalga boylarının geçmesine izin verir. Bu nedenle kırmızı kuasarların kozmik tozlarla kaplı olduğu düşünülmektedir. Fawcett, "DESI verilerinin harika kalitesini görmek ve daha önce nadir olan binlerce kırmızı kuasarı keşfetmek gerçekten heyecan vericiydi" dedi ve bu keşfin, galaksilerin evriminde önemli bir rol oynayan kırmızı kuasarlara yönelik en güçlü kanıt olduğunu söyledi.

Kırmızı kuasarlardaki radyo dalgalarının daha güçlü olmasının nedeni, kuasarlardan yayılan radyasyonun kuasarı çevreleyen toz perdeleri ile etkileşiminden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu etkileşim sonucunda, radyo dalgalarının yayılması için toz içindeki moleküller uyarılır. Zamanla, süper büyük bir siyah delik tarafından beslenen enerji tarafından sürülen akışlar, tozlu örtüyü uzağa sürükleyerek daha zayıf radyo emisyonuna sahip çıplak bir mavi kuasar bırakır. Fawcett, bu aşamayı 'patlama' olarak adlandırıyor.

Bu nedenle, gökbilimciler bir kırmızı kuasar gördüklerinde, bir mavi kuasardan daha genç bir kuasar gördüklerini söylüyorlar. Bu keşif, galaksilerin zaman içinde nasıl geliştiği ve evrimleştiği konusundaki anlayışımızda önemli bir eksik parça olabilir. Bilim insanlarına göre, çoğu galaksinin bir noktada bir kuasar aşaması geçirdiği ve bir kuasarda bulunan süper büyük siyah deliğin kütlesi ile kuasarın ev sahibi galaksisinin kütlesi arasında bir ilişki olduğu gözlemleniyor.

Yani kuasar etkinliği, bir galaksinin kütlesini büyütme sürecine yardımcı olabilir. Kuasar tozunun kökeni, yıldızların ölümünün bir yan ürünü olabilir. Bu toz, yıldızlar öldüğünde patlayıcı süpernova patlamaları veya daha sakin bir şekilde dış katmanlarını atarak bir gezegenimsi bulut oluşturarak üretilebilir. Her iki durumda da, bir kuasarda tozun bulunması, bu kuasarın yoğun yıldız oluşumu dönemi olan bir yıldız patlaması geçirdiğini gösterir. Bu tür yıldız patlamaları, özellikle galaksilerin birleştiği ve büyük moleküler bulutların birbirine çarptığı ve yıldız oluşum sürecini başlattığı aktif galaksilerde yaygın olarak bulunur.