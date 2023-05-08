Trabzon

Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Gökhan Geylani, oyuna iyi başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"90 dakika 10 kişi oynadık"

"Trabzonspor'un bu zamana kadar oynadığı formatın dışında 3'lü savunma ile oynaması savunma arkasında ciddi boşluk oluşturacağını düşünmüştük. Akıcılığın böyle sağlanması iyi olacaktı. Yaklaşık müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra derinde savunma yapıp direkt hücuma gitmeye çalıştık. Birkaç pozisyon ürettik ama derinde kaldığımız için rakip kale ile mesafemiz uzadı."

Geylani, 4 gün önce Medipol Başakşehir ve bugün de Trabzonspor maçında oyuncuların ciddi mücadele gösterdiklerini kaydederek, "Oyuncular, ellerinden geleni yaptılar. İlk yarı uzatmalarda gol yedikten sonra soyunma odasında '1-0'ı tutabildiğimiz kadar tutalım' dedik. Böyle oyun devam ederse ilerleyen dakikalarda geriye çekilirler diye düşündük. Ama kendi attığımız korner sonrası geçişten yediğimiz gol ile oyun 2-0'a geldi. Oyuncular iyi koştular, iyi mücadele ettiler ama skoru değiştirme anlamında muvaffak olamadık. " şeklinde konuştu.

AA