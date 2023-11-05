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DSİ 53. Şube Müdürlüğü yetkilileri, hasat sezonunun tamamlanması dolayısıyla ekim alanlarında sulama ihtiyacı bulunmadığını ve kente içme suyu sağlamada sorun yaşanmayacağını kaydetti.

Gölün bazı kesimlerinin kıyısında suyun gerilemesiyle yeni alanlar ortaya çıkması, su seviyesindeki azalmanın boyutlarını gösterdi.

Geçen yıl ekim ayında yüzde 60'larda seyreden su oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53'e geriledi.

İlkbaharda Abant ve Mudurnu derelerinin debilerinin yükselmesiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj gölündeki su seviyesi , hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının sulanmasıyla düştü.

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