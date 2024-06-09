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Festival kapsamında yarın ayrıca Kıraç ve Grup Yürüyüş'ün yanı sıra Zeynep Betül Akyıldız çocuk şarkıları konseri verecek.

Festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini söyleyen Alanson, sahneden gençlere seslenerek, "Önce 'oh hayat güllük' diyorsunuz. Fakat yaşlar ilerledikçe hayatın dikenli tellerinde geçerken, bakıyorsunuz ki 'hayatta bazı şeyleri yapmak mecburen, mecburiyetten'." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Grup Genç 'in ardından sahneye çıkan Alanson , "Sarı Laleler", "Psipokatım" ve "Tam Ortasındayım"ın arasında olduğu sevilen parçalarını dinleyiciler eşliğinde söyledi.

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