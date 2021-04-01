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202 Sözleşmeli Personel alınacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 Sözleşmeli Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 09:50
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202 Sözleşmeli Personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 202 personel alınacak.

Adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar  e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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