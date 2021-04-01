202 Sözleşmeli Personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 202 personel alınacak.

Adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilanına ulaşmak için tıklayınız