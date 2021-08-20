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 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 4 sanık yakalandı 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yakalama kararı verilen sanıklardan 5'i İstanbul'da yakalandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Ağustos 2021 Cuma 14:12
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 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 4 sanık yakalandı 

 İstanbul(DHA) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yakalama kararıyla ilgili bugün saat 10.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.

Sanıklardan Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz yakalandı. Çetin Saner de Silivri Emniyeti'ne giderek teslim oldu. İdris Koralp'in ise Bursa'da olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıkların gün içinde adliyeye götürüleceği kaydedildi.

Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi

28 Şubat davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Çörekçi tutuklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan emekli orgeneral Ahmet Çörekçi polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Mahkemedeki işlemleri tamamlanan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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