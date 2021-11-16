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66 Akademik Personel Alınacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 10:55
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66 Akademik Personel Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi, akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alacak.

“Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. İlan şartları taşıyan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adayları kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuralar 15 Kasım - 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. 

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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66 Akademik Personel Alınacak
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