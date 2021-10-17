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81 ilde vale ve taksilere yönelik denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Vale Hizmetleri ile Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik Uygulama'da, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandığı, 73 taksinin trafikten men edildiği açıklandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ekim 2021 Pazar 12:52
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81 ilde vale ve taksilere yönelik denetim

ANKARA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde dün 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak vale ve taksilere yönelik uygulama gerçekleşti. Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde; 4 bin 34 işletme ile 1778 vale personeli denetlendi. Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

73 TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı.  Ayrıca 20 taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan ve 722 taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndan olmak üzere toplam 742 taksiye cezai işlem uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ValeTaksiIçişleri Bakanlığı
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