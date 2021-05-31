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Akademik personel alım ilanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım ilanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:57
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Akademik personel alım ilanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ilanda belirtilen bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiAkademik Personel Alım Ilanı
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