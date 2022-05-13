Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.414,23
ALTIN
905,55
DOLAR
15,48
STERLİN
18,95
EURO
16,13
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
13 Mayıs 2022 Cuma 14:44
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
2 bakanlık arasında Güzel Sanatlar Liseleri için protokol imzalandı
2 bakanlık arasında Güzel Sanatlar Liseleri için protokol imzalandı
Hudut karakoluna saldıran teröristler vurulmaya devam ediliyor
Hudut karakoluna saldıran teröristler vurulmaya devam ediliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans