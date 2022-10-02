Bulgaristan'daki erken genel seçim için oy verme işlemi başladı

(DHA)-

Bulgaristan’da alınan erken genel seçim kararının ardından Eskişehir’de kurulan 3 sandıkta oy verme işlemi başladı. Çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlar, yapılan kontrollerin ardından dijital ekranda oylarını kullanmaya başladı. Bulgaristan’daki erken genel seçimler için Eskişehir’de Çankaya Mahallesi'nde yer alan Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Kardeşler Ortaokulu'nda yaklaşık 1600 seçmen için sandıklar kuruldu. Saat 07.00’de başlayan oy verme işlemine çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlar katıldı. Okullarda yapılan kimlik kontrolünün ardından seçmenler, dijital ekranlardan oy verdi.

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, seçime yüksek katılım beklediklerini söyledi. Seçmenlerin elektronik ortamda oylamaya katıldığını ifade eden Aydın, “En son Bulgaristan seçimini yine Eskişehir'de 14 Kasım 2021'de gerçekleştirdik. O tarihte 1564 oy kullanılmıştı.

Umuyoruz ve diliyoruz bu rakamın bugün üzerine geçelim. Çünkü kalbimiz gerçekten Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımızla birlikte. Eskişehir'de 3 sandıkta oy kullanma işlemi başladı. 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. Odunpazarı’nda ve Tepebaşı bölgelerindeki üç okulda seçmenler dijital ortamda oy kullanacak. Vatandaşlarımız, elektronik oy kullanma sistemine oldukça alıştılar” diye konuştu.

Eskişehir’deki oy verme işlemi saat 20.00’de sona erecek.

BULGARİSTAN'DAKİ ERKEN SEÇİM İÇİN AVCILAR'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Bulgaristan'da alınan erken genel seçim kararının ardından Türkiye’de 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy verme işlemi başladı. Bugün saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan’da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Bulgaristan’da 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu. İstanbul Avcılar’daki oy verme merkezlerinden biri olan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne gelen çifte vatandaşlar, oy kullandı. Gelen seçmenlerden bir bölümü Bulgarca formu doldurup, sandık kurulunda imzalayıp oyunu kullandı.

BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIĞA GİTTİLER

BURSA'da Bulgaristan parlamento seçimleri için 9 ilçede 40 sandık kuruldu. Orhangazi ilçesinde oturan çifte vatandaşlar, Tuna İlkokulu'ndaki sandığa akın etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin Haziran'da düşmesinin ardından seçim kararı aldı. 2 yıl dolmadan Bulgaristan'da 4'üncü parlamento seçimleri, bugün yapılıyor. Seçimler için Türkiye'de de sandıklar kuruldu. 22 ilde, 166 sandıkta oy verme işlemleri saat 07.00'de başladı, saat 20.00'de sona erecek. Türkiye'de yaşayan 18 yaşında büyük 300 binden fazla Bulgaristan vatandaşı seçmen, elektronik ortamda oy kullanıyor.

72 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 9 ilçede 40 sandık kuruldu. Orhangazi ilçesinde oturan çifte vatandaşlar, Tuna İlkokulu'ndaki sandığa akın etti. Seçimlere ilginin yoğun olduğunu söyleyen BALGÖÇ Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim, geçen seçimlerde Orhangazi'de 750 seçmenin oy kullandığını, bu seçimlerde 1000 oy kullanılmasının beklendiğini belirtti. Türkiye'de bulunan 2 bin soydaş ise oy kullanmak için kendi imkanlarıyla Bulgaristan'a gitti.

TRAKYA'DA, BULGARİSTAN'DAKİ SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Bulgaristan'daki parlamento seçimleri için sandık başına giden çifte vatandaşlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan 28 sandıkta oy kullandı. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, "Herkes oyunu istediği partiye veya kişiye atabilir. Fakat artık istikrar olsun. Seçimler, normal takviminde olsun" dedi.

Bulgaristan'daki parlamento seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullandı. Seçimler için Tekirdağ'da 18, Kırklareli'de 7, Edirne'de 3 olmak üzere toplam 28 sandık kuruldu. Saat 07.00'den itibaren sandık başına gidildi. Seçime ilginin yoğun olduğu görüldü. Edirne'de oy işlemleri, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, 75'inci Yıl İlkokulu ve Keşan ilçesinde gerçekleştiriliyor.

'ARTIK İSTİKRARIN OLUŞMASINI İSTİYORUZ'

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da artık istikrar oluşması gerektiğini belirterek, "Son 1,5 yıl içerisinde Bulgaristan'da 4 seçim gerçekleştirildi. Bugün de 4'üncüsünü yapıyoruz. Vatandaşımız 'Artık sıkıldık' seçimlerden diyebilir. Ama yine de kalabalık şekilde Edirne'deki seçmenimiz sandıklara gelmekte. Bulgaristan Türkleri olarak, özellikle Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız adına şunu söyleyebiliriz; vatandaşlarımızın sandığa gitmekten sıkılma sebebi, istikrarın olmaması. Bu durum vatandaşı etkiliyor. Dernek olarak Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın olması için de istikrarlı bir yönetimin olması bizim arzumuz, gönlümüzden geçen bu. Herkes oyunu istediği partiye veya kişiye atabilir. Fakat artık istikrar olsun. Seçimler, normal takviminde olsun" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Edirne'de oy kullanan çifte vatandaş Erhan Vatansever, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hem desteklediğimiz parti başarılı olur hem de Bulgaristan istikrara kavuşur. O nedenle görevimizi yaptık ve sonuçları bekleyeceğiz" diye konuştu. Oyunu kullanan Hikmet Çavuşoğlu da seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını dileyerek, "Herkes gibi ben de buraya oyumu kullanmaya geldim. İnşallah bu kez Bulgaristan için istikrarlı bir seçim olur, inşallah komşumuza istikrar gelir. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

'SEVDİĞİMİZ PARTİYE OY VERDİK'

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 50'nci Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta da oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanan Emin Yılmaz, "Evet, bu sefer kazanacağız. Daha fazla milletvekili kazanmayı düşünüyoruz. Niyetimiz bu. Kaç defa ertelerlerse ertelesinler, sonuçta biz alacağımız oyları almaya geldik. Bunun için de sabah erkenden oyumuzu kullanmaya geldik" diye konuştu.

Erman Çelik ise vatandaşlık görevini yaptıklarını ifade ederek, "Bulgaristan'da parlamento seçimlerinde oy kullandık. Sevdiğimiz partiye verdik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

TEKİRDAĞ'DA ELEKTRONİK OY KULLANMA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Havuzlar Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, saat 07.00’den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Elektronik oy kullanma sisteminin de kullandığı okulda yoğunluk oluştu. Listelerde isimleri olmayanlar ise okullardaki görevli yazıcılar tarafından beyanname doldurup oylarını kullandı.