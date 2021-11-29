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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Kasım 2021 Pazartesi 11:47
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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali

 ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli için planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleFeribot Seferleri
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