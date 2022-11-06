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Cep telefonu takibine yabancÄ±lar da tabi

TÄ°CARET BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca, yolcularÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 3 yÄ±lda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin Ã¶nlenmesine iliÅŸkin uygulamaya Ã¼lke vatandaÅŸÄ± olmayanlarÄ±n da tabi olduÄŸu bildirildi.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 11:07
Cep telefonu takibine yabancÄ±lar da tabi

ANKARA, (DHA)

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen yolcularÄ±n kiÅŸisel cep telefonlarÄ±nÄ±n haricinde yurda 3 yÄ±lda 1 adet cep telefonu getirme hakkÄ±nÄ±n denetlenmesine iliÅŸkin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±. BTK'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± veri aÄŸÄ± ile oluÅŸturulan sorgulama ekranÄ± sayesinde, Ã¼lkeye giriÅŸte yapÄ±lan kontrol ve denetim iÅŸlemlerinin etkinliÄŸi artÄ±rÄ±ldÄ±. 1 KasÄ±m'dan itibaren hayata geÃ§irilen uygulama kapsamÄ±nda, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nda gÃ¶revli personel tarafÄ±ndan, yolcuya ait kiÅŸisel kullanÄ±mdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ± kontrol ediliyor. 3 yÄ±lda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralÄ± yabancÄ±lar iÃ§in de uygulanÄ±yor.

Bu arada, cep telefonu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÄ±llÄ±k ortalama 30- 35 bin kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlasÄ± veya kaÃ§ak yollarla beyan harici olarak Ã¼lkeye getirilen toplam cep telefonu sayÄ±sÄ± henÃ¼z net olarak bilinmiyor. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±Cep TelefonuYabancÄ±larVergiUygulamaYeni Ã‡aÄŸrÄ±
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