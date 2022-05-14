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Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:25
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, ilçe genelinde 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma ile satacak.

Satış ihalesi 26-27-30 ve 31 Mayıs 2022 tarihlerinde Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale şartname ve ekleri mesai saatlerinde bedelsiz olarak görülebilir.

Taşınmazlar peşin bedelle veya yüzde 25'i peşin kalan kısım 3'er aylık dönemlerde 4 eşit taksitler halinde ödenecek. Peşin satışlar haricindeki satışlara aylık kanuni yasal faiz uygulanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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