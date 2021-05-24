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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi 

ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Duda tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hazır bulundu. Ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törene katıldı. Liderler heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Duda baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKülliyePolonya
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