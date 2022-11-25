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Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı

25 Kasım 2022 Cuma 15:01
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Edremit Belediyesi tüzel kişiliğine ait Güre Mahallesi'nde bulunan 9.214 metrekare ve 4.788 metrekare alana sahip konut alanı nitelikli 2 adet gayrimenkul, Belediye Encümeni’nin 17.11.2022 tarih ve 1035 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

İhale dokümanları Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00.TL dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İstekliler ihalelere katılabilmek tekliflerini ihale tarihi olan 7 Aralık 2022 saat 12.30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne sunmak zorundadır. İhale 7 Aralık 2022 tarihinde saat 14.00'te Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Arsaların muhammen bedeli 76 milyon 908 bin 577,18 ve 40 milyon 116 bin 028,91 Türk Lirasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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