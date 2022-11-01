Elon Musk Twitterâ€™Ä± SatÄ±n AldÄ±: DOGE NasÄ±l Etkilendi?

2014 yÄ±lÄ±ndan beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan TÃ¼rkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarÄ±ndan CoinTÃ¼rk, son zamanlarda gÃ¼ndemi meÅŸgul eden Elon Muskâ€™Ä±n Twitterâ€™Ä± satÄ±n almasÄ± ve bu durumun meme tokenâ€™lar Ã¼zerindeki etkisi konulu bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

Twitterâ€™Ä±n Yeni Sahibi: Elon Musk

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sÄ±zdÄ±rÄ±lan bir belgede Tesla patronu Elon Muskâ€™Ä±n Twitterâ€™Ä± satÄ±n alma aÅŸamasÄ±nÄ±n en geÃ§ Cuma gÃ¼nÃ¼ sonlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bunun hemen sonrasÄ±nda Musk elinde bir lavabo ile Twitter binasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Daha sonra ise Muskâ€™Ä±n resmi olarak Twitterâ€™Ä± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

CoinTÃ¼rk adlÄ± kripto para ve blockchain haber sitesinde de belirtildiÄŸi gibi Elon Musk yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda Twitterâ€™Ä± satÄ±n almasÄ±nÄ±n asÄ±l nedeninin; insanlÄ±ÄŸÄ±n ÅŸiddete baÅŸvurmadan, fikirlerini saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde paylaÅŸabilecekleri ortak bir dijital platform yaratmak olduÄŸunu dile getirdi. Buna ek olarak popÃ¼ler isim sosyal medyanÄ±n yanlÄ±ÅŸ amaÃ§larla kullanÄ±labileceÄŸini ve bunun da tehlikeli olabileceÄŸini dile getirdi. Bu noktada Musk yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda, sosyal medya platformlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve sol kesimlerde kutuplaÅŸmayÄ± ve nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸini de ekledi.

Ã–te yandan Tesla CEOâ€™su yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda yukarÄ±daki aÃ§Ä±klamalarÄ±na ek olarak Twitterâ€™Ä± satÄ±n almasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki nedeninin para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi. DolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klamalar doÄŸrultusunda Muskâ€™Ä±n hedefinin politik ve diÄŸer farklÄ±lardan kaynaklanan nefret ortamÄ±na son vermek olduÄŸu yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

AlÄ±m duyurusundan sonra Musk kripto para ekosistemini heyecanlandÄ±ran ilk yeniliÄŸi de duyurdu: Twitter, dÃ¶rt pazar yeri ile ortaklaÅŸa olarak kullanÄ±cÄ±larÄ±n NFTâ€™leri doÄŸrudan tweetler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla almasÄ±na, satmasÄ±na ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemesine izin vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Meme Tokenâ€™lara Etkisi

Muskâ€™Ä±n Twitterâ€™Ä± satÄ±n almasÄ± baÅŸta Dogecoin (DOGE) olmak Ã¼zere meme tokenâ€™lar Ã¼zerinde gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir etki yarattÄ±. Piyasa deÄŸeri bakÄ±mÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k meme token olan DOGE, 0,0855 dolara kadar yÃ¼kseldi. DOGE yazÄ±nÄ±n kaleme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 0,075 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Bununla birlikte popÃ¼ler meme token Shiba Inuâ€™nun da (SHIB) 0,00001184 dolara kadar yÃ¼kseldiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Analistlere gÃ¶re her ne kadar piyasadaki genel gidiÅŸata baÄŸlÄ± olsa da bu hamle uzun vadede meme tokenâ€™larÄ± ve Ã¶zellikle DOGEâ€™yi daha Ã¼st seviyelere taÅŸÄ±ma potansiyeline sahip olabilir.